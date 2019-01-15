الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في كينيا

وأثناء مشاركته في حفل تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين لعام 2019، عبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن تضامنه التام مع الشعب الكيني ورئيس وحكومة البلاد، "في إدانة كاملة للعمل الإرهابي المروع،" كما قال.

وضمت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا صوتها إلى الأمين العام في تقديم خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا على الهجوم الإرهابي.

وأعربت إسبينوزا، عن تعاطفها بشكل خاص مع ضحايا أعمال العنف هذه ومع عائلاتهم. وأدانت بأشد العبارات أعمال العنف المتطرفة تلك.

وبحسب الأنباء، هاجم مسلحون من حركة الشباب مجمع فنادق ومكاتب تجارية في العاصمة الكينية نيروبي عصر اليوم الثلاثاء.