تعيين يان كوبيش منسقا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان

ويتمتع كوبيش، الذي شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، بخبرة طويلة في مجال السلك الدبلوماسي، وسياسة الأمن الخارجي، والعلاقات الاقتصادية الدولية، على المستوى الدولي وفي بلده سلوفاكيا.

وشغل كوبيش عدة مناصب منها الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011، و وزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009، و رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005.

وكان في السابق مديرا لمركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما عمل في وزارة الشؤون الخارجية في تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976 إلى 1992، قبل عمله في وزارة الخارجية في سلوفاكيا. وفي عام 1993 شغل منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

ولد كوبيش عام 1952، وهو متزوج ولديه ابنة واحد، وهو حاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية. ويجيد كوبيش اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.