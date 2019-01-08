مفوضية اللاجئين تطلق حملة الـ ’ملياري كيلومتر نحو شط الأمان‘

تتلخص الحملة في دعوة الناس لدعم اللاجئين والتضامن معهم من خلال أعمال تضامن فردية، يقوم بها المتضامنون حول العالم، لتعرِّف في محصلتها الكلية بالعزيمة والصمود الذي يتسم به اللاجئون المضطرون للفرار من أوطانهم.

وقد قامت المفوضية في تصميم الحملة، بتتبع رحلات اللاجئين في تسفارهم الكُلّي نحو نقطة آمنة من العالم، وتسجيل المسافات التي قطعوها جميعا في رقم بلغ مجموعه مسافة ملياري كيلومتر سنويا.

في عام 2016، على سبيل المثال، سافر اللاجئون السوريون الفارون للوصول إلى تركيا أكثر من 240 كيلومترا، بينما قطع لاجئو جنوب السودان حوالي 640 كيلومترا للوصول إلى كينيا، وسافر اللاجئون الروهينجيا في ميانمار حوالي 80 كيلومترا للوصول إلى بنغلاديش.

وتدعو الحملة التضامنية عامة الناس إلى الركض أو المشي، أو التنقل بالدراجات، لتحقيق مجموع تراكمي لكل المشاركين من حول العالم ليبلغ في محصلته رقم ملياري كيلومتر.

ويمكن للمشاركين استخدام تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم للمشاركة في الحملة، أو استخدام تطبيق الحملة نفسه من موقعها على الإنترنت- https://stepwithrefugees.org/ - لتسجيل الكيلومترات والمساهمة في الرقم الإجمالي العالمي.

وتقول نائبة مفوض شؤون اللاجئين كيلي كليمنتس في دعمها للحملة إن "النشطاء والمجتمعات المضيفة للاجئين وأصحاب الأعمال التجارية والمانحين والمتطوعين يلهموننا كل يوم ببذلهم قصارى جهدهم لتحسين حياة اللاجئين."

وأكدت كليمنتس أن هذه الحملة "ستشجع الناس على دعم اللاجئين من خلال أشياء يقومون بها بشكل حياتي يومي، حين يمشون أو يركضون أو يستخدمون دراجاتهم" للوصول إلى أعمالهم مثلا.

وأضافت "في الوقت الذي نواجه فيه الكثير من المفاهيم الخاطئة عن اللاجئين، من الأهمية بمكان أن نذِّكر أنفسنا بالرحلات الحقيقية الخطيرة التي يضطرون إلى القيام بها."

سيشارك في عام 2019 أعداد من الأفراد والناشطين وشخصيات فنية معروفة، وموظفو المفوضية في 27 دولة عبر إفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى والشمالية وأوروبا والشرق الأوسط في هذه الحملة. كما يمكن للمشاركين أيضا الحصول على الرعاية ليتمكنوا من جمع التبرعات.

وتأمل المفوضية في جمع أكثر من 15 مليون دولار من خلال الحملة، لدعم برامجها في خدمة اللاجئين في مراكز تسجيلهم واستقبالهم، وتوفير الغذاء والماء، والمعونات الأساسية لهم بالإضافة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.

للانضمام إلى الحملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.stepwithrefugees.org.