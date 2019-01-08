الأمين العام يرفض بشدة قرار غواتيمالا إنهاء اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة قد شاركت بشكل بناء مع حكومة غواتيمالا على مختلف المستويات، خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وفقا للمادة 12 من الاتفاق المنشئ للجنة، حسب ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه.

تأتي هذه التطورات عقب اجتماع الأمين العام أمس الاثنين مع وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خوفيل، التي قدمت له رسالة تخطر الأمم المتحدة باعتزام الحكومة إلغاء الاتفاق في غضون 24 ساعة.

غواتيمالا: اللجنة فشلت في مهامها وانحرفت عن مسارها

وكانت وزيرة الخارجية قد صرحت للصحفيين في نيويورك بأن رئيس اللجنة، إيفان فيلاسكيز، قد استخدم وسائل الإعلام في "الضغط على القضاة والمدعين العامين لتحقيق أغراضه الخاصة،" وتمكن من خلق حالة من "الاستقطاب" في المجتمع الغواتيمالي.

وقالت في المؤتمر الصحفي: "من المؤسف أن الأمين العام، في محاولته الحفاظ على شخص واحد في المنصب، ضحى بشرعية اللجنة." وأضافت أن بلادها ترغب في الحفاظ على سلامها وأمنها الداخلي والدفاع عن سيادتها وسيادة القانون، مشيرة إلى أن "اللجنة انحرفت عن مسارها عندما تذرعت بما وصفته بأنه محاربة الفساد،" حسب قولها.

World Bank/Jesus Alfonso أرشيف: شرطي يقوم بدورية في حي تجاري في مدينة غواتيمالا، بغواتيمالا.

واتهمت السيدة خوفيل اللجنة بالفشل، بعد أكثر من 11 سنة من إنشائها، في مكافحة الأنشطة غير القانونية للأجهزة الأمنية في البلاد.

وأكدت وزيرة خارجية غواتيمالا أن الرئيس جيمي موراليس قد أراد أن تستمر التحقيقات في مزاعم الفساد الانتخابي المرفوعة ضده، وأنه "لم يتم اتخاذ أي خطوات في أي وقت لعرقلة التحقيقات". وأضافت أن اللجنة قد تجاوزت سلطتها وتصرفت ضد الحقوق السيادية لدولة غواتيمالا.

الأمم المتحدة: نتوقع أن تفي غواتيمالا بكامل بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاق

وقال الأمين العام إنه "يتوقع أن تلتزم حكومة غواتيمالا بتعهداتها الدولية لضمان حماية موظفي اللجنة الدولية، سواء كانوا دوليين أو وطنيين،" مشيرا إلى مساهمة اللجنة الهامة في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في 3 أيلول / سبتمبر 2019. وحتى ذلك التاريخ، تتوقع الأمم المتحدة من حكومة غواتيمالا أن تفي بكامل التزاماتها القانونية بموجب الاتفاق، كما جاء في البيان.