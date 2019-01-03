غريفيثس يزور اليمن والسعودية

وفي صنعاء، سيلتقي غريفيثس قيادة أنصار الله (الحوثيين) والجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الدولي، في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

في الوقت نفسه عقد الجنرال كاميرت والأطراف، في الحديدة، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار في الحديدة ما زال منفذا.

أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . واشتركوا في النشرة الإخبارية.