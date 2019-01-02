المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى التركيز على إنقاذ المهاجرين في القنال الإنجليزي

وفي حديثه إلى "أخبار الأمم المتحدة" وسط تقارير تفيد بتزايد أعداد المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في قوارب صغيرة في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، دعا المتحدث باسم المنظمة ليونارد دويل إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للإمساك بالمجرمين الذين ينظمون الرحلات في المقام الأول، والتركيز على إنقاذ الأرواح.

وقال دويل إن الدول الأوروبية بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتقديم مسارات قانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية أو يبحثون عن حياة أفضل خارج بلدهم.

وشدد المتحدث باسم المنظمة على أنه إذا كانت هناك قنوات مناسبة للهجرة القانونية، فسيكون هناك عبور أقل انتظاما، وعدد أقل من القتلى وعمليات التهريب، ومعاملة أفضل للمهاجرين."

ووفقا لتقارير إعلامية، وصل حوالي 240 شخصا إلى المملكة المتحدة بالقوارب في الشهرين الماضيين.