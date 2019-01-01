الأمين العام يدين بشدة الهجمات ضد الأمم المتحدة في مقديشو

وحث الأمين العام السلطات الصومالية على التحقيق في الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، تمنى فيه السيد غوتيريش الشفاء العاجل للزملاء المصابين.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة مجددا أن هذه الأعمال لن تقلل من عزم الأمم المتحدة القوي على مواصلة دعم شعب وحكومة الصومال في جهودهما الرامية إلى بناء السلام والاستقرار في البلد.



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