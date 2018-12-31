بعد حوادث العنف في انتخابات بنغلاديش، الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وضمان بيئة سلمية

ورحبت الأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم الاثنين، بمشاركة المعارضة في الانتخابات لأول مرة منذ 10 سنوات، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وضمان بيئة سلمية بعد الانتخابات، بحيث يمكن للناس الحفاظ على حقهم في التجمع والتعبير.

وحثت الأمم المتحدة الأطراف على معالجة الشكاوى الانتخابية بطريقة سلمية ومن خلال الوسائل القانونية، مؤكدة أن "العنف والهجمات على الناس والممتلكات ليست مقبولة".

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