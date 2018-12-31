 

بعد حوادث العنف في انتخابات بنغلاديش، الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وضمان بيئة سلمية

UN Photo/Jean-Marc Ferré
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك
31 كانون الأول/ديسمبر 2018
السلم والأمن

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك أن الأمم المتحدة على علم بحوادث العنف والتقارير عن المخالفات في الانتخابات العامة في بنغلاديش، معربا عن أسفه لفقدان الأرواح والإصابات التي لحقت بالمرشحين والناخبين خلال الحملة الانتخابية وأثناء الانتخابات.

ورحبت الأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم الاثنين، بمشاركة المعارضة في الانتخابات لأول مرة منذ 10 سنوات، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وضمان بيئة سلمية بعد الانتخابات، بحيث يمكن للناس الحفاظ على حقهم في التجمع والتعبير.

وحثت الأمم المتحدة الأطراف على معالجة الشكاوى الانتخابية بطريقة سلمية ومن خلال الوسائل القانونية، مؤكدة أن "العنف والهجمات على الناس والممتلكات ليست مقبولة".

 

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