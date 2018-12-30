الجنرال كاميرت يعرب عن خيبة أمله لعدم فتح الممرات الإنسانية

وفي اجتماع مع ممثلي الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في ميناء الحديدة، عبر لهم الجنرال كاميرت عن خيبة أمله إزاء هذه الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين.

وأثناء وجوده في الميناء أيضا، أطلع ممثلو الحوثي رئيس اللجنة على تدابير إعادة الانتشار في الميناء.

وبينما رحب الجنرال كاميرت بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاق استكهولم، أشار إلى أن تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامنا، مؤكدا على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استكهولم.

هذا ويعتزم الجنرال كاميرت أن يعقد في الأول من يناير 2019 الاجتماع التالي للّجنة لمناقشة خطط إعادة الانتشار للأطراف وآلية الاتصال والرصد والتنسيق، التي ستكون مطلوبة لرصد وقف إطلاق النار وضمان تحقيق نقل موثوق به.



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