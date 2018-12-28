الأمم المتحدة تدعو كافة أطياف المجتمع الكونغولي إلى العمل معا لضمان انتخابات آمنة

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، شجع الأمين العام المواطنين الكونغوليين على اغتنام هذه الفرصة التاريخية للمشاركة في توطيد المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وذكّر السيد غوتيريش جميع الجهات الفاعلة بأن عليها القيام بدور حاسم في منع العنف الانتخابي، بالامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزاز وإظهار أقصى قدر من ضبط النفس في أقوالها وأفعالها. كما دعا الجميع إلى حماية وضمان الوصول الآمن إلى المرافق الصحية في المناطق المتضررة من الإيبولا.

وكرر الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الانتقال السلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

