الأطراف في اليمن توافق على فتح الممرات الإنسانية المغلقة

جاء ذلك خلال أول اجتماع مشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر 2018. ناقشت اللجنة خلاله المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية استكهولم التي تستند إلى ثلاثة محاور ذات أولوية هي وقف إطلاق النار، تدابير بناء الثقة لتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتشار.

وقد تم عقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام بطريقة بناءة وودية، وأشاد رئيس اللجنة بالأطراف التي أبدت حسن النية بشأن تنفيذ اتفاق استكهولم.

وتستعد الأطراف الآن لتزويد رئيس اللجنة بالخطط التفصيلية لإعادة الانتشار الكامل والتي ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة القادم والمقرر عقده في 1 يناير 2019 في الحديدة.

وقد رحب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس اليوم بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإصدار تعليمات لدفع رواتب جميع الموظفين المدنيين في محافظة الحديدة ابتداء من الشهر الحالي. وقال غريفيثس إن قرار الرئيس هادي يعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، معربا عن أمله في أن تكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

قرار الرئيس هادي خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، ويأمل المبعوث الخاص في اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. #اليمن #الحديدة — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 28, 2018

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