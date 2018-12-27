الأمين العام يدعو إلى توفير بيئة آمنة وسلمية للانتخابات في بنغلاديش

وأكد الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على ضرورة أن يشعر جميع مواطني بنغلاديش، بما في ذلك الأقليات والنساء، بالأمان والثقة في ممارسة حقهم في التصويت.

وفيما شدد الأمين العام على وجوب دعم المجتمع المدني لمراقبي الانتخابات بشكل كامل للقيام بدورهم في هذه العملية، كرر تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم بنغلاديش مسالمة وديمقراطية.

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