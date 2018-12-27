منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على مستشفى الجلاء في بنغازي

يأتي الهجوم في وقت يعمل فيه المستشفى الذي يعالج الصدمات النفسية تحت ضغط شديد مع توفير موارد محدودة لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطبية لشرق ليبيا بالكامل، كما قالت المنظمة في بيان صحفي.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن هذه الهجمات المتكررة سوف تؤدي إلى إغلاق هذا المستشفى الهام، مما سيزيد من معاناة الشعب الليبي، وزيادة حرمانه من الوصول المحدود بالفعل إلى الرعاية الطبية.

وحثت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واحترام سلامة وحياد العاملين الصحيين والمرافق الصحية، مشددة على ضرورة تجنب المآسي من هذا القبيل باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، ووجوب تقديم الجناة إلى العدالة.