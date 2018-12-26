لجنة تنسيق إعادة الانتشار تعقد أول اجتماع مشترك في الحديدة

وقد أقر الطرفان بأن هذه لحظة تاريخية وأكدوا التزامهم بتنفيذ اتفاقية استكهولم. وشهد الاجتماع مناقشات إيجابية بشأن اختصاصات لجنة تنسيق إعادة الانتشار والأولويات الرئيسية لدعم وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإعادة توزيعها.

وسوف تجتمع لجنة تنسيق إعادة الانتشار مرة أخرى غدا الخميس، حيث من المتوقع أن تقدم الأطراف مقترحات لبناء الثقة إلى رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كاميرت.

وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كاميرت، وفريقه الطليعي قد قاموا يوم الاثنين الماضي بزيارة أولية لميناء الحديدة، حيث التقوا مع السلطات في المدينة اليمنية، وقاموا بجولة حول المدينة لمراقبة الحدود الحالية وطرق الوصول، لا سيما الطرق المغلقة الشرقية والجنوبية التي تصل المدينة بالخارج.

نص الاتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

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