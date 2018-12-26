نظرة على 2018، أخبار الأمم المتحدة تسلط الضوء على أهم أحداث العام

منذ مطلع العام الجاري غطت أخبار الأمم المتحدة كل ما يحدث في أروقة المنظمة الدولية وخارجها، حاملين إليكم من جنبات العالم أهم القصص المرتبطة بتأثير القرارات التي تتخذ في المقر الدائم بنيويورك، ومكاتبنا في جنيف ونيروبي وغيرها، ومن مواقع بعثاتنا لعمليات حفظ السلام والمهمات الإنسانية المنقذة للحياة في كل أنحاء العالم.
في قصصنا حول تغير المناخ، مضينا معكم إلى أعماق المحيطات وما وراء الفضاء لتغطية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لضمان أن يظل كوكبنا موردا معافا للبشرية جمعاء. وفي الأزمة المالية الطاحنة التي ألمت بوكالة الأونروا، غطت تقاريرنا الميدانية آثار الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين. وتابعنا باستفاضة محادثات السلام والجهود الإنسانية في اليمن وسوريا وغيرها من مناطق الصراع.
ندعوكم هنا إلى مطالعة القصص الإخبارية الأهم والأكثر مشاهدة واستماعا عبر كافة منصات وسائطنا المتعددة خلال 2018 ؛ وللاطلاع على التغطية الكاملة طوال العام أنقر هنا.
ومن أخبار الأمم المتحدة، لكم منا جميعا الأمنيات بالسعادة والنجاح في عام 2019.
القصص
1. غوتيريش محذرا: العالم يواجه تهديدا وجوديا مباشرا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، في ظل تنامي آثار تغير المناخ بشكل أسرع من جهود التصدي لها، قائلا "إننا بحاجة إلى كبح جماح انبعاثات غازات الدفيئة القاتلة ودفع العمل المناخي، والتحول بسرعة بعيدا عن اعتمادنا على الوقود الأحفوري."
2. حكومات العالم تعتمد الاتفاق العالمي للهجرة لمنع المعاناة والفوضى
3. طلاب الأونروا يضطرون إلى تقليص أحلامهم بسبب الوضع المالي للوكالة
4. محطات في الصراع اليمني: 2015-2018
5. كوفي عنان، رحيل ابن أفريقيا الأبي الذي أصبح بطلا للسلام
الفيديوهات
1. باسم الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي يوجه نداء عاجلا للسلام إلى كل المتحاربين في اليمن
فور إكمال زيارته للبلاد التي تشهد الآن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أطلق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي نداء قويا وجهه لكافة الأطراف المتحاربة في اليمن اليوم، يحثهم فيه بقوة على "وضع حد لهذه الحرب المروعة".
وقال المسؤول الأممي إن "قلبه لينفطر" بعد أن شاهد "في مستشفى بالحديدة الأطفالَ الصغار يعانون من سوء التغذية الحاد لدرجة أن هياكلهم أضحت قليلا من الجلد والعظم، وبالكاد يقدرون على التنفس". ونادى ديفيد بيزلي "باسم الإنسانية" كافة الأطراف المتحاربة إلى أن "تدع الأطفال يعيشون، وأن تسمح للناس بالبدء في إعادة بناء حياتهم من جديد."
2. غوتيريش يحذر: نحن بحاجة إلى التحول بسرعة بعيدا عن اعتمادنا على الوقود الأحفوري
3. فلسطينيون لاجئون منذ عام 1948
4. وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها أمام الجمعية العامة بالعربية
5. الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس ميكويغي يحصلان على نوبل للسلام
المواد الصوتية
1. زيد: خسرت أصدقاء مقربين بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان، لكن ضميري مرتاح
قال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه لم يسع لولاية ثانية في منصبه بعد أن ثبت له عدم تمتعه بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بسبب تصريحاته بشأن الأوضاع في دول منها سوريا واليمن. وفي آخر حوار باللغة العربية قبل انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب، قال زيد إنه تعرض للكثير من الضغوط من كل الدول، لكنه شعر دائما أن ضغوط ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أقوى وأشد.
2. في غزة يضطر الأطباء إلى ضخ الأوكسجين يدويا في رئة الأطفال المرضى عند انقطاع الكهرباء
3. لحظة بلحظة.. ناج من الهجوم على مقر الأمم المتحدة في العراق يسترجع ذكرياته
4. مطرقة برلمان العالم، قصص وحكايات قطعة خشبية صغيرة شهدت ميلاد قرارات كبيرة
5. ضابط مصري شاب في حفظ السلام: أفتقد ابنتيّ ولكن خدمة أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى تستحق التضحية
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