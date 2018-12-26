نظرة على 2018، أخبار الأمم المتحدة تسلط الضوء على أهم أحداث العام

في قصصنا حول تغير المناخ، مضينا معكم إلى أعماق المحيطات وما وراء الفضاء لتغطية العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لضمان أن يظل كوكبنا موردا معافا للبشرية جمعاء. وفي الأزمة المالية الطاحنة التي ألمت بوكالة الأونروا، غطت تقاريرنا الميدانية آثار الأزمة على اللاجئين الفلسطينيين. وتابعنا باستفاضة محادثات السلام والجهود الإنسانية في اليمن وسوريا وغيرها من مناطق الصراع.

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ومن أخبار الأمم المتحدة، لكم منا جميعا الأمنيات بالسعادة والنجاح في عام 2019.