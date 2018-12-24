 

بعثة مراقبة وقف إطلاق النار تتفقد الحديدة وميناءها

UN Photo
الجنرال باتريك كاميرت وفريقه الطليعي في زيارة أولية إلى ميناء الحديدة
24 كانون الأول/ديسمبر 2018
السلم والأمن

قام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كاميرت، وفريقه الطليعي اليوم الاثنين بزيارة أولية لميناء الحديدة، حيث التقوا مع السلطات في المدينة اليمنية، وقاموا بجولة حول المدينة لمراقبة الحدود الحالية وطرق الوصول، لا سيما الطرق المغلقة الشرقية والجنوبية التي تصل المدينة بالخارج.

وأشار الفريق إلى أن وجود النازحين العائدين في المدينة كان علامة مشجعة على الآثار الإيجابية لوقف إطلاق النار، الذي يبدو أنه يتم احترامه، منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

وكان الجنرال كاميرت قد وصل إلى عدن يوم السبت حيث عقد اجتماعا وجها لوجه مع المعينين من الحكومة اليمنية لعضوية آلية التنسيق. كما التقى في صنعاء المعينين من قبل الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث أعادوا التأكيد له على التزامهم بتطبيق اتفاق ستوكهولم. ووصل كاميرت إلى الحديدة مساء أمس الأحد.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الجنرال كاميرت يشعر بالتفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور.

وقال البيان إن الأولويات خلال الأيام المقبلة ستتمثل في تنظيم أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمتوقع أن يعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

نص الاتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

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يتمتع الميجور جنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة في اليمن، بخبرة عسكرية طويلة بدأت في وطنه هولندا عام 1968 عندما انضم للبحرية الهولندية. وتولى كاميرت أول منصب له مع الأمم المتحدة عام 1992 بقيادة كتيبة البحرية الهولندية في إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا.

 

مراقبو وقف إطلاق النار يصلون إلى الحديدة

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وصل الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفريقه الطليعي إلى الحديدة مساء الأحد، 23 ديسمبر/كانون الأول. 