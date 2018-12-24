بعثة مراقبة وقف إطلاق النار تتفقد الحديدة وميناءها

وأشار الفريق إلى أن وجود النازحين العائدين في المدينة كان علامة مشجعة على الآثار الإيجابية لوقف إطلاق النار، الذي يبدو أنه يتم احترامه، منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

وكان الجنرال كاميرت قد وصل إلى عدن يوم السبت حيث عقد اجتماعا وجها لوجه مع المعينين من الحكومة اليمنية لعضوية آلية التنسيق. كما التقى في صنعاء المعينين من قبل الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث أعادوا التأكيد له على التزامهم بتطبيق اتفاق ستوكهولم. ووصل كاميرت إلى الحديدة مساء أمس الأحد.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الجنرال كاميرت يشعر بالتفاؤل إزاء الحماس العام من قبل الطرفين للعمل على الفور.

وقال البيان إن الأولويات خلال الأيام المقبلة ستتمثل في تنظيم أول اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمتوقع أن يعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

نص الاتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

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