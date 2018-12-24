اليونسكو تنعى مبعوثها الخاص للمياه الأمير طلال بن عبد العزيز وتشيد بتفانيه من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وقالت المديرة العامة لليونسكو، في بيان صحفي، إن "صاحب السمو الأمير طلال كان مناصرا قويا للجهود الرامية لتحسين إدارة الموارد المائية، ولطالما عمل جنبا إلى جنب مع اليونسكو بلا كلل أو ملل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولية للجميع. وقد أنشأ في عام 1980 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، واستهل خلال فترة ترأسه العديد من المشاريع الواعدة بمستقبل أفضل ولا سيما لصالح النساء والأطفال."

وبحسب البيان، عُيّن الأمير طلال مبعوث اليونسكو الخاص للمياه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، تكريما لتفانيه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتمكنت اليونسكو بفضل دعم برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية من تنفيذ العديد من البرامج الإنمائية في سائر أنحاء العالم، بغية ضمان حصول الشعوب الأكثر فقرا وحرمانا على مياه صالحة للشرب، الأمر الذي يساهم في مكافحة الفقر وممارسات الاستبعاد.