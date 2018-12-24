مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في الكونغو الديمقراطية إلى الانخراط بشكل سلمي وبناء في الانتخابات

وكان أعضاء المجلس قد اطّلعوا على القرار الذي اتخذته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية، التي كان من المقرر إجراؤها في 23 كانون الأول / ديسمبر حتى 30 كانون الأول / ديسمبر.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن في بيان التأكيد على التزام المجلس القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأعرب البيان عن الأمل في أن يسمح هذا التأجيل بتهيئة الظروف المواتية للشعب الكونغولي للتعبير عن أنفسهم بحرية في 30 كانون الأول / ديسمبر 2018، داعيا إلى استمرار الحوار والشفافية مع جميع أصحاب المصلحة السياسيين خلال هذه الفترة من أجل ضمان الحفاظ على الثقة اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأعرب أعضاء المجلس عن تعازيهم لأسر الضحايا، بما في ذلك الطيارون الروس، في أعقاب تحطم طائرة مستأجرة تابعة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أثناء عمليات الإعداد للانتخابات.

وأعربوا كذلك عن دعمهم للجهود التي تبذلها اللجنة من أجل ضمان إجراء جميع الاستعدادات اللوجستية في موعدها المحدد تمهيدا للانتخابات، مؤكدين استعداد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو لتقديم الدعم إذا طُلب ذلك.