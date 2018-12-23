بعد تسونامي إندونيسيا، الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة

وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب إندونيسيا. وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة الجارية التي تقودها الحكومة.

ووفق التقارير فقد لقي ما لا يقل عن 200 شخص حتفهم، وأصيب 800 وفقد أثر عدد آخر بعد أن ضرب التسونامي مضيق سانتا في جزيرة سومطرة.