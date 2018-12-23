كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، خبرة أممية تمتد لأكثر من ربع قرن

وبعد ذلك عمل مع قوة الرد السريع في إطار قوة الأمم المتحدة للحماية في البوسنة والهرسك عام 1995.

وفي الأمم المتحدة تولى كاميرت مناصب منها قائد قوات بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، كما كان مستشارا عسكريا في إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، وقائدا للقسم الشرقي في قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورأس كاميرت، عام 2016، تحقيقا مستقلا خاصا حول أعمال العنف في جوبا، بجنوب السودان، التي وقعت في يوليو من العام نفسه واستجابة بعثة الأمم المتحدة لتلك الأحداث.

وقاد مجلس تحقيق حول ملابسات الاشتباكات التي وقعت في موقع حماية المدنيين في ملكال، التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في السابع عشر والثامن عشر من فبراير 2016.

أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android. واشتركوا في النشرة الإخبارية.