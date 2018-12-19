الجمعية العامة تعتمد رسميا بأغلبية الأعضاء اتفاق مراكش للهجرة

وقبل بدء التصويت الرسمي، تحدث ممثلو عدد من الدول الأعضاء من بينها ناميبيا ممثلة للمجموعة الأفريقية، وأيرلندا والسلفادور، وكندا التي وصف ممثلها الاتفاق بالتاريخي، داعيا دول العالم لاعتماده.

ومن ناحية أخرى، تحدث وزير الخارجية المجري (التي كانت بلاده من بين 5 دول صوتت ضد اعتماد الاتفاق) عن تحفظات تخص قضايا الأمن وسيادة الدول على حدودها وقوانينها المتعلقة بالهجرة. كما تحدث الممثل الرسمي للولايات المتحدة الأميركية عن ذات التحفظات، معلنا أن الاتفاق لن يكون ملزما لدولته.

وفور اكتمال التصويت، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باعتماد الجمعية العامة الاتفاق العالمي للهجرة، مؤكدا طبيعته "غير الملزمة قانونا"، وترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان العالمية. وقال الأمين العام إن الاتفاق يعبد الطريق "نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد،" ولصالح المهاجرين أنفسهم.

وقال الأمين العام في بيانه الذي نقله المتحدث الرسمي للصحفيين: "ستكون القيادة أمرا حاسما في إضفاء روح الحياة على الاتفاق، وفي تفادي الخرافات [المثارة حوله] وخطاب الانتقاص الذي أصبح متكررا للغاية. ستكون شبكة الأمم المتحدة للهجرة المنشأة حديثا مستعدة لدعم الدول الأعضاء وجميع شركائنا في السعي بروح من الاحترام والغاية المشتركة، حتى تجعل الهجرة تعمل لمنفعة للجميع."

وكانت حكومات العالم قد تبنت بأغلبية ساحقة ذات الاتفاق العالمي في المؤتمر الحكومي الدولي الذي انعقد في مراكش في العاشر والحادي عشر من ديسمبر 2018، لتفتح الطريق لاعتماده من قبل الجمعية العامة.

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