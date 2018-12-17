نداء بـ350 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين

يخصص المبلغ لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي لمليون وأربعمئة ألف فلسطيني، ممن في حاجة ماسة إلى التدخلات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن الوضع مستمر في التدهور مما يحول بين الفلسطينيين وبين الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والوصول إلى سبل كسب العيش.

وفي بيان صحفي، قال ماكغولدريك إن خطة العام الحالي تنطوي على نهج جديد يعكس ما يمكن إنجازه على أرض الواقع في سياق يشهد الكثير من القيود.

وأكد أن الحاجة تستدعي تقديم قدر أكبر بكثير من المساعدات، مطالبا بزيادة الدعم من المجتمع الدولي.

وقال وزير التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين إبراهيم الشاعر إن السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت يشهد شحا في الموارد والأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية.

تشمل خطة 2019 أكثر من مئتي مشروع تنفذه 88 منظمة، منها 38 منظمة محلية و37 منظمة غير حكومية، و13 من وكالات الأمم المتحدة.

وتستهدف نحو 77% من الأموال المطلوبة قطاع غزة.

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