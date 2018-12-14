الفيفا ومنظمات رياضية بارزة تطلق مبادرة لتفعيل العمل الرياضي من أجل المناخ ورفاه الكوكب

وقع المبادرة التي سميت "إطار العمل الرياضي من أجل المناخ" 17 لاعبا مثلوا اللجنة الأولمبية الدولية، ورابطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الفرنسي للتنس، إضافة إلى فرق وشخصيات رياضية أخرى.

وتحدث الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو الذي يرأس لجنة التراث والاستدامة باللجنة الأولمبية الدولية خلال حفل الإطلاق قائلا: "بفضل انتشارها العالمي وجاذبيتها العالمية وقوتها في إلهام الملايين في جميع أنحاء العالم والتأثير فيهم، تتمتع الرياضة بمكانة فريدة لدفع عجلة العمل المناخي العالمي وتشجيع الحشود على الانضمام إلى ذلك الجهد".

وقالت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سمورة:

"إننا ندرك الحاجة الملحة لأن يعمل الجميع على المساعدة في تنفيذ اتفاق باريس والتعجيل بالتغيير اللازم للوصول إلى حيادية انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين".

وتسعى هذه المبادرة عن طريق التعاون بين ممثلي مختلف المنظمات الرياضية والأمم المتحدة، إلى مواءمة القطاع الرياضي مع أهداف اتفاق باريس، ومن أجل استخدام شغف الرياضة في إشراك الجمهور على نطاق أوسع في العمل من أجل المناخ.

وتحدثت سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة كارينا ليبلانك وهي حارسة مرمى سابقة في كرة القدم لأخبار الأمم المتحدة قائلة:

"سواء كان بمقدوركم أن تصلوا إلى نفس عدد متابعي كريستيانو رونالدو الـبالغ 360 مليون متابع، أو كنتم معلمين لديكم فصول دراسية للأطفال، فالأمر يتعلق بكيفية بدء المحادثة، وكيف يمكننا جميعا أن نحدث التغيير... وفكرة الدخول في سباق مع آخرين في نفس الفريق، أعتقد أن هذا هو الشيء الذي يلهمني".

وقد شهدت مبادرات ملموسة أخرى النور في مؤتمر المناخ، حيث أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دليلين بعنوان: "أساسيات الاستدامة: الرياضة من أجل العمل المناخي" و "منهجية انبعاثات الكربون لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين"، والتي تهدف إلى توفير إرشادات عمل أساسية بشأن المناخ للاتحادات الرياضية وغيرها.

هذا ومن المقرر أن تتم دعوة متبني إطار عمل الرياضة من أجل المناخ أوائل عام 2019 لتشكيل مجموعات عمل لتخطيط ومتابعة وتعزيز العمل تحت المبادئ الـ 16 المنصوص عليها في الإطار.