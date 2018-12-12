مسؤولون أمميون يزورون مستشفى وتجمعا مكتظا للنازحين في طرابلس

وقد وصلت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا موللر، ومدير مكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أساكو أوكاي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج مراد وهبة إلى طرابلس أمس الثلاثاء.

والتقى المسؤولون الأمميون، رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين في طرابلس، وشددوا على الحاجة لالتزام المجتمع الدولي بحشد الدعم للقضايا الإنسانية والتنموية في ليبيا وأن يكون شريكا قويا للبلاد، فيما تمتثل السلطات لمسؤولياتها.

كما زار المسؤولون الثلاثة تجمعا للنازحين داخليا، حيث يقيم آلاف الأشخاص منذ سبعة أعوام في أماكن إيواء مكتظة بدون ما يكفي من الخدمات الأساسية.

والتقى المسؤولون، ناشطات يعملن لتحسين حياة الضعفاء.

أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOSأو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android. واشتركوا في النشرة الإخبارية.