حضور قوي للمجموعة النسائية اليمنية في مشاورات السويد

وقد شكل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، المجموعة النسوية وفق قرارات مجلس الأمن والوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني التي نصت على تخصيص حصة 30% للنساء في المناصب العامة والوفود واللجان خلال المفاوضات.

وتضم المجموعة ثماني نساء يعملن مع مكتب المبعوث الخاص في هذه الجولة من المشاورات هن: عفراء الحريري وأفراح الزوبا وأسمهان العلس وبلقيس أبو أصبع وإيناس العراشي ومَعين سلطان ونجاة جمعان وسمية الحسام.

من ناحية أخرى يشارك الأمين العام للأمم المتحدة في اختتام المشاورات السياسية اليمنية يوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول في السويد، حيث سيعقد اجتماعات مع وفد الحكومة وأنصار الله.

ويعقد المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيثس جولة مكثفة من المشاورات منذ السادس من الشهر الحالي، لبحث مجموعة واسعة من القضايا المهمة، بالتركيز على وضع اليمن مرة أخرى على مسار السلام والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

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