الأمين العام يعرب عن امتنانه للمغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة

وخلال لقائهما، أشاد الأمين العام بالمملكة لمساهماتها في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ودعمها المستمر لمبادراته بشأن إصلاح الأمم المتحدة. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام في طريقه إلى كاتوفيتسا، في بولندا، حيث تجري الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف اختصارا ب COP24. الذي يواصل أعماله للأسبوع الثاني، وقد بدأت أعمال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر.

وبحسب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فمن المقرر أن يعقد الأمين العام سلسلة من الاجتماعات الثنائية غدا الأربعاء وأن يتحدث في حوار تالانوا، وهي عملية تهدف إلى مساعدة البلدان على تنفيذ وتعزيز مساهماتها الوطنية المحددة بشأن تغير المناخ بحلول عام 2020.