 

الأمين العام يعرب عن امتنانه للمغرب لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة

UN Photo/Mark Garten
رفع علمي المغرب والأمم المتحدة إيذانا بافتتاح المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة.
11 كانون الأول/ديسمبر 2018
شؤون الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن عميق امتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس والمملكة المغربية لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة والذي اختتم أعماله اليوم في مراكش.

وخلال لقائهما، أشاد الأمين العام بالمملكة لمساهماتها في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ودعمها المستمر لمبادراته بشأن إصلاح الأمم المتحدة. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأمين العام في طريقه إلى كاتوفيتسا، في بولندا، حيث تجري الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف اختصارا ب COP24. الذي يواصل أعماله للأسبوع الثاني، وقد بدأت أعمال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر.

وبحسب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فمن المقرر أن يعقد الأمين العام سلسلة من الاجتماعات الثنائية غدا الأربعاء وأن يتحدث في حوار تالانوا، وهي عملية تهدف إلى مساعدة البلدان على تنفيذ وتعزيز مساهماتها الوطنية المحددة بشأن تغير المناخ بحلول عام 2020.

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حكومات العالم تعتمد الاتفاق العالمي للهجرة لمنع المعاناة والفوضى

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المهاجرون واللاجئون

في لحظة تاريخية، تبنى رؤساء ومندوبو 164 دولة، يرافقهم ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وأكثر نفعا لكل البلدان. خطوة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها خارطة طريق لمنع المعاناة والفوضى.   