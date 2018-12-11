توقعات بإعلان اتفاقات ملموسة في ختام المشاورات اليمنية الدائرة في السويد

وذكر غريفيثس، في مؤتمر صحفي، أن المشاورات حققت تقدما في عدد من القضايا، مشيرا إلى أن الطرفين يناقشان تفاصيل إعادة فتح مطار صنعاء وتدابير التهدئة في تعز والحديدة، وتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، والوضع الاقتصادي.

وذكر أن الكثير من الاجتماعات قد عقد خلال الأيام الماضية منذ بدء المشاورات، وأضاف في مؤتمر صحفي في السويد:

"تم العمل بشكل مفصل على مسار اتفاقات مفصلة محتملة. آمل في أن يتم التوصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا. بحلول يوم الأربعاء، سنتوصل إلى تفهم رؤى الجانبين بشأن أمور محددة وسنحاول تقريب المسافات بينهما. نحن حريصون على ألا تجرى المشاورات لمرة واحدة فقط، بل ستكون واحدة من بين عدد كبيرة من المشاورات."

وفي بيان صحفي قال غريفيثس إنه يبحث الآن موعد ومكان عقد الجولة المقبلة بين المشاورات مع الطرفين. وأشار إلى أن الموعد سيكون في بداية عام 2019.

وأشار غريفيثس إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن. وقال إن الأمم المتحدة ستقدم إحاطة يوم الأربعاء للطرفين اللذين سيكونان معا في نفس الوقت.