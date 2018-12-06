اعتماد مشروع قرار أيرلندي حول الشرق الأوسط، بعد فشل مشروع أميركي في الحصول على الأغلبية المطلوبة

كررت الجمعية العامة في قرارها الدعوة إلى القيام، بدون إبطاء، بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويشمل ذلك، وفق القرار، مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 بما في ذلك احتلال القدس الشرقية.

وأكدت الجمعية العامة من جديد دعمها الثابت، وفق القانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.

وقد فشل مشروع القرار الأميركي حول أنشطة حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، في الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، إذ صوت لصالح المشروع 87 عضوا، وعارضه 57 فيما امتنع 33 عن التصويت.

أدان المشروع حماس لإطلاق الصواريخ بصورة متكررة على إسرائيل، وللتحريض على العنف بما يعرض المدنيين للخطر. وطالب المشروع حماس والأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة ومن ذلك استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا.

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كما أدان المشروع استخدام الموارد من قبل حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل، ومعدات إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين.

استعرضت السفيرة الأميركية نيكي هيلي بنود التقرير، ودعت الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار. السفير الكويتي منصور العتيبي، نيابة عن المجموعة العربية، طالب بفرض الالتزام بأغلبية الثلثين لا الأغلبية البسيطة لاعتماد القرار، الأمر الذي رفضته هيلي مطالبة بالأغلبية البسيطة.

الجمعية العامة صوتت على ما إذا كان اعتماد مشروع القرار الأميركي يتطلب أغلبية بسيطة أم أغلبية الثلثين.

معظم الأعضاء صوتوا لصالح أغلبية الثلثين.https://t.co/Qd98vLZFOO pic.twitter.com/hHeJZRrkWN — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 6, 2018

السفير الكويتي، نيابة عن المجموعة العربية، دعا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار الأميركي. ونيابة عن السعودية والبحرين والإمارات واليمن، قال السفير السعودي عبد الله المعلمي إن الدول الأربع ستصوت ضد مشروع القرار الأميركي.