اجتماعات حول الصحراء الغربية في جنيف

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن وفودا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، يشاركون في الاجتماع الأولي المقرر أن يختتم غدا الخميس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رحب بقرار الأطراف بقبول دعوة مبعوثه الخاص.

وجدد غوتيريش التأكيد على دعمه الثابت للسيد كولر وجهوده لاستئناف عملية التفاوض، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2440 الصادر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وحث غوتيريش كل الأطراف على الانخراط في المناقشات بحسن نية، وبدون شروط مسبقة وبروح بناءة.