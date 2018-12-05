 

استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية يوم الخميس

UN Geneva/Violaine Martin
أرشيف. مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن مشاورات جنيف بين الحكومة وجماعة أنصار الله.
5 كانون الأول/ديسمبر 2018
السلم والأمن

أعلن مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام لليمن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد في السادس من الشهر الحالي.

وعلى موقع تويتر شكر غريفيثس السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، وحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات.

 

وكان عشرون مسؤولا أمميا ودوليا قد حثوا جميع الأطراف اليمنية على الذهاب إلى السويد لحضور المحادثات التي يعقدها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس، والتحاور بجدية، والاتفاق على إجراءات لتخفيف الوضع.

وقد عقدت الجولة الأولى للمشاورات اليمنية في سبتمبر/أيلول. ورغم عدم حضور وفد أنصار الله جلسة المشاورات في جنيف، إلا أن المبعوث الدولي قال "إن أنصار الله أرادوا أيضا أن يكونوا هنا، وهم حريصون جدا على المضي قدما بهذه العملية."