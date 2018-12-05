استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية يوم الخميس

وعلى موقع تويتر شكر غريفيثس السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، وحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات.

يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمينة، في السويد، يوم 6 ديسمبر 2018 #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 5, 2018

يتوجه المبعوث الخاص بخالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) December 5, 2018

وكان عشرون مسؤولا أمميا ودوليا قد حثوا جميع الأطراف اليمنية على الذهاب إلى السويد لحضور المحادثات التي يعقدها المبعوث الخاص مارتن غريفيثس، والتحاور بجدية، والاتفاق على إجراءات لتخفيف الوضع.

وقد عقدت الجولة الأولى للمشاورات اليمنية في سبتمبر/أيلول. ورغم عدم حضور وفد أنصار الله جلسة المشاورات في جنيف، إلا أن المبعوث الدولي قال "إن أنصار الله أرادوا أيضا أن يكونوا هنا، وهم حريصون جدا على المضي قدما بهذه العملية."