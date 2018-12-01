الأمين العام يقدم تعازيه للولايات المتحدة بعد وفاة جورج هربرت ووكر بوش

وفي بيان صحفي، أشار أنطونيو غوتيريش إلى أن بوش تولى منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عام 1971، ثم أصبح مبعوثا خاصا للأمين العام معنيا بكارثة زلزال جنوب آسيا عام 2005، وقال إنه عمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة وعبرها.

وقال غوتيريش إنه كان، على مر السنين، معجبا بتواضع بوش والتزامه بالخدمة العامة. وقدم غوتيريش تعازيه الحارة لأسرة بوش وأصدقائه ولحكومة وشعب الولايات المتحدة.