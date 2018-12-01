دول عربية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

وتزامنا مع إطلاق الحملة، تزينت الكثير من المعالم والأماكن في الدول العربية باللون البرتقالي الذي أصبح رمزا لجهود مكافحة العنف ضد النساء، والأمل في وجود عالم خال من تلك الانتهاكات.

مصر:

أضيئت الأهرامات ومكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي تعبيرا عن التضامن مع هذه الحملة.

تماشيا مع إطلاق حملة #١٦_يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تم إضاءة الأهرامات ومكتبة الأسكندرية بالأمس باللون البرتقالي رمزا لعالم خالي من العنف ضد النساء و الفتيات.#اسمعني 🇪🇬🧡🧡🧡 pic.twitter.com/Y5O5i2pAoQ — UN Women Arabic (@unwomenarabic) November 27, 2018

المغرب:

وفي المغرب أيضا تمت إنارة قنطرة "محمد السادس"، وهو الجسر المعلق الأكبر من نوعه في إفريقيا، باللون البرتقالي، تعبيرا عن مساندة المؤسسات الوطنية في البلاد لهذه الحملة.

#المغرب تمت إنارة قنطرة "محمد السادس"، الجسر المعلق الأكبر من نوعه في إفريقيا، باللون البرتقالي؛ و بذلك تنضم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا الطرق السيارة للمغرب إلى لائحة المؤسسات الوطنية المساندة لحملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات". pic.twitter.com/hruYIHWyrx — ONU Femmes Maghreb (@ONUFemmesMghrb) November 30, 2018

الأردن:

انطلق في الأردن مهرجان #SPEAKUPJO، الذي يدعو الى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث يمثل جزءا من حملة "هو من أجلها" HeForShe، وهي حركة تضامن عالمية لحشد دعم الرجال للمساواة بين الجنسين.

@ArabicHeForShe volunteers in Jordan in action at the #SPEAKUPJO fair on advocacy for gender equality and women’s empowerment pic.twitter.com/hgxM8g0DbS — UN Women Jordan (@unwomenjordan) November 29, 2018

لبنان:

كما انطلقت في لبنان عدة حملات أخرى أهمها #بكير_عليها التي دعت الى القضاء على ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات، والتي تحرم الفتيات من التعليم وتؤدي إلى العزلة.

#زواج_الأطفال يحرم الفتيات من تعليمهن، مما يؤدي إلى العزلة والبطالة وتدني احترام الذات. دعونا بدلاً من ذلك نختار الاتجاه صوب تمكين الفتيات والاستثمار في مستقبلهنّ.

#بكير_عليها# اسمعني pic.twitter.com/GyvwfsBb89 — UN_Lebanon (@UN_Lebanon) November 30, 2018

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن البيانات المتاحة تشير إلى معدلات العنف الأسري والتحرش الجنسي والزواج المبكر والقسري بين اللاجئات السوريات في الأردن ولبنان والعراق.

وجاءت رسائل حملة الستة عشر يوما هذا العام لتدق ناقوس الخطر لأبرز مشاكل المجتمع التي تهدد النساء والفتيات مثل التحرش الجنسي، وحرمان المرأة من التعليم والعمل، والزواج المبكر للقاصرات.