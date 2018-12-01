 

دول عربية تشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

UN News/Hazem Baalousheh
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي يقومان بإضاءة فنار غزة باللون البرتقالي احياءً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
1 كانون الأول/ديسمبر 2018
المرأة

في الفترة بين اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 نوفمبر، ويوم حقوق الإنسان، 10 ديسمبر، تشارك الكثير من دول العالم في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس.

وتزامنا مع إطلاق الحملة، تزينت الكثير من المعالم والأماكن في الدول العربية باللون البرتقالي الذي أصبح رمزا لجهود مكافحة العنف ضد النساء، والأمل في وجود عالم خال من تلك الانتهاكات.

مصر:

أضيئت الأهرامات ومكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي تعبيرا عن التضامن مع هذه الحملة.

المغرب:

وفي المغرب أيضا تمت إنارة قنطرة "محمد السادس"، وهو الجسر المعلق الأكبر من نوعه في إفريقيا، باللون البرتقالي، تعبيرا عن مساندة المؤسسات الوطنية في البلاد لهذه الحملة.

 

الأردن:

انطلق في الأردن مهرجان #SPEAKUPJO، الذي يدعو الى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث يمثل جزءا من حملة "هو من أجلها" HeForShe، وهي حركة تضامن عالمية لحشد دعم الرجال للمساواة بين الجنسين.

 

لبنان:

كما انطلقت في لبنان عدة حملات أخرى أهمها  #بكير_عليها التي دعت الى القضاء على ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات، والتي تحرم الفتيات من التعليم وتؤدي إلى العزلة.

 

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن البيانات المتاحة تشير إلى معدلات العنف الأسري والتحرش الجنسي والزواج المبكر والقسري بين اللاجئات السوريات في الأردن ولبنان والعراق.  

وجاءت رسائل حملة الستة عشر يوما هذا العام لتدق ناقوس الخطر لأبرز مشاكل المجتمع التي تهدد النساء والفتيات مثل التحرش الجنسي، وحرمان المرأة من التعليم والعمل، والزواج المبكر للقاصرات.

 