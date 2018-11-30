اليونسكو تدرج فنونا ومعارف عربية على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية

وقد تضمنت القائمة عددا من الأنشطة والمواقع التراثية العربية التالية:

الأردن:

السامر: ويمارس هذا التراث في عدة مناطق في الأردن في مناسبات مختلفة منها مراسم الزواج. وتتألف السامر بشكل رئيسي من الرقص والغناء.

سوريا:

مسرح الظل: وهو فن تقليدي وتقوم الدمى بأداء الأدوار فيه. وهي دمى مصنوعة يدويا تتحرك خلف ستارة شفافة رقيقة أو شاشة داخل مسرح مظلم. الضوء من وراء المسرح يقدم ظلال الدمى على الشاشة أثناء انتقالها إلى نص وموسيقى شفهية.

عُمان:

عرضة الخيل والإبل: وتمارس في العديد من مناطق السلطنة في يوم خاص يدعى العرضة، يتجمع فيه الناس حول مضمار السباق للتمتع بمشاهدة العروض التي يقدمها فرسان الخيل والإبل، ويتخلل ذلك عروض فنية مختلفة مثل إلقاء القصائد التقليدية. والعرضة تعكس مهارة العمانيين في التعامل مع الحيوانات وترويضها وحبهم لها.

تونس:

مهارات نساء سيجنان في مجال صناعة الفخار: وتمثل جزءاً من إحدى تقنيات صناعة التحف من الفخار لأغراض الاستعمال اليومي في المنزل. وتتولى النساء جميع المراحل التي تمر فيها عملية صناعة الفخار، ويتولى الرجال بدورهم بيع هذه القطع الأمر الذي يجعل من هذه الحرفة قائمة على تعاون أفراد الأسرة فيما بينهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ نساء سيجنان قمن بتطويع حرفتهن لتلبية متطلبات الحياة المعاصرة والتقلبات في الطلب على الفخار، مظهرات بذلك قدرتهن على الابتكار. 🔴 عاجل:



إدراج مهارات نساء #سيجنان في مجال صناعة الفخار، #تونس 🇹🇳، في القائمة التمثيلية لـ #التراث_الثقافي_غير_المادي للبشرية! 👏



ℹ️ https://t.co/PXtCaPvdTp pic.twitter.com/SYuNxHEEYX — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 29, 2018

مصر:

الدمى التقليدية المحركة بأيدي اللاعبين (الأراجوز): وهو شكل قديم من أشكال المسرح المصري تستخدم فيه عرائس يدوية تقليدية. تقدم فيها عروض ذات شعبية كبيرة. 🔴 عاجل



إدراج مسرح الدمى اليدوية التقليدية (#الأراجوز)، #مصر 🇪🇬، في قائمة #التراث_الثقافي_غير_المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.



ℹ️ https://t.co/2MckqeeMIK pic.twitter.com/YKAkX0pWTW — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 28, 2018

الجزائر:

كيالي المياه: تم إدراج المعارف والمهارات التقنية لدى كيالي المياه العاملين في قنوات الري المعروفة باسم الفقارة في منطقة تيديكلت في إقليم توات. وتعنى مقاييس المياه بعمليات مختلفة من حساب أسهم المياه إلى الإصلاح وتمشيط وضبط حركة المياه في القنوات. 🔴 عاجل



إدراج المعارف والمهارات التقنية لدى "كيالي المياه" العاملين في قنوات الري (المعروفة باسم الفقارة) في منطقة تيديكلت في إقليم توات، #الجزائر 🇩🇿، في قائمة #التراث_الثقافي_غير_المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.



ℹ️ https://t.co/rlSQJzeHWE pic.twitter.com/IhsgXZeVZ3 — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 28, 2018

يعتبر التراث الثقافي غير المادي عاملا مهما للحفاظ على التنوع الثقافي، كما يساعد على الحوار بين الثقافات ويشجع على الاحترام المتبادل لأسلوب المعيشة.

ويذخر التراث الثقافي العربي بالكثير من العناصر المدرجة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.