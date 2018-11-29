دي مستورا يأسف لعدم تحقيق تقدم ملموس في تشكيل اللجنة الدستورية

وكان الدبلوماسي الأممي، الذي سيغادر منصبه الشهر المقبل، قد شارك في اجتماع أستانا بحضور الدول الثلاث الضامنة، إيران وروسيا وتركيا، لضمان استمرار تنفيذ ترتيبات خفض التصعيد في إدلب.

ووصف دي مستورا، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الخميس، الاجتماع في أستانا "بالفرصة الضائعة، بالنسبة للشعب السوري، للإسراع بإنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سوريا وتيسرها الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الخاص أنه سيواصل متابعة كافة الطرق للتغلب على العقبات التي تحول دون إنشاء هذه اللجنة الدستورية قبل التاريخ المستهدف، في الـ 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، كما أشار الرؤساء أردوغان وبوتين وماكرون والمستشارة ميركل في إسطنبول.

وفيما يتعلق بقضية المعتقلين، أشار المبعوث الخاص إلى ما تمثله هذه القضية الإنسانية والحيوية من قلق كبير وواسع النطاق لدى السوريين فيما يتعلق بهذه القضية.