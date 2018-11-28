غوتيريش: نقترب من تهيئة الظروف لبدء محادثات السلام في اليمن

السيد غوتيريش تحدث للصحفيين بالمقر الدائم في نيويورك اليوم الأربعاء، قبيل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين هناك، قائلا "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة". لكنه أشار إلى جولات المبعوث الخاص مارتن غريفيثس بين صنعاء والرياض وأبو ظبي في مشاورات "لتهيئة الظروف لإمكانية بدء محادثات السلام".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أن يلتقي الأمين العام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أشار غوتيريش إلى الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في الوصول إلى مفاوضات فعالة وتهيئة الظروف لإمكانية بدء محادثات السلام. وقال:

"المملكة العربية السعودية حاسمة للغاية لهذا الغرض، وأنا على استعداد لمناقشة ذلك مع ولي العهد أو مع أي مسؤول سعودي آخر، لأنني أعتقد أنه هدف مهم للغاية في الوقت الحاضر. إذا كنا قادرين على وقف الحرب اليمنية، فسوف نوقف أكثر الكوارث الإنسانية مأساوية التي نواجهها في عالم اليوم."

ووفقا لتقارير إخبارية، من المتوقع أن يبدأ اجتماع بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.