اليونسف: مليون طفل يواجهون مخاطر البرد القارس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب نقص التمويل

وفي وقت تواجه فيه المنظمة فجوة مالية مقدارها 33 مليون دولار، قالت إنها تحتاجها لتوفير المساعدات النقدية وإمدادات الشتاء المنقذة لحياة الأطفال، يتعرض مليون طفل من المتضررين من الأزمات في المنطقة لمخاطر الأمراض أو فقدان التعليم المدرسي، وقد تصل لحد الوفاة.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري إنه "بسبب قلّة الغذاء والرعاية الصحية، يعاني الأطفال من الضعف وباتت أجسادهم عرضة لانخفاض حرارة الجسم ولأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة."

وأضاف أنه "إن لم يتلق هؤلاء الأطفال المساعدة لحمايتهم من أحوال الطقس المتجمدة، فمن المحتمل أن يواجهوا عواقب وخيمة."

وأصدر المنظمة الدولية العاملة في حماية الطفولة بيانا صحفيا اليوم من عمان يحذر من أن الفجوة التمويلية، التي تقارب ثلثي اجمالي المبلغ الذي تناشد الحصول عليه، ستعيق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات مساعداتها في فصل الشتاء.

وتقول اليونيسف إنها تهدف إلى تزويد 1.3 مليون طفل في سوريا والعراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر بالملابس الدافئة والبطانيات الحرارية والمياه وخدمات الصرف الصحي ولوازم النظافة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمساعدات النقدية للعائلات.

تأتي هذه الجهود كتكملة لبرامج المنظمة القائمة في قطاعات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم. وتهدف البرامج إلى ضمان أن ينعم الأطفال الذين يعانون من الهشاشة والضعف، في جميع أنحاء المنطقة، بالدفء والصحة وأن يبقوا في مدارسهم خلال هذا الشتاء.