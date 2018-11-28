الأمين العام: الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود يواجه عراقيل عديدة

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أضاف غوتيريش أن المناسبة تحل هذا العام في وقت "تسوده القلاقل والمتاعب والمعاناة الشديدة."

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو احتفال سنوي يدعو إليه قرار الجمعية العامة 32/40 ب، بتاريخ الثاني من كانون الأول / ديسمبر 197، لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة القرار 181 (II) في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين.

وأشار غوتيريش إلى "تواصل أعمال العنف والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات والتوسع فيها، والغموض الشديد الذي يلف مصير عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ولا سيما في غزة،" مشيرا إلى أن وكالة الأونروا تقدم خدمات لا غنى عنها "وتحتاج إلى دعمنا الكامل."

وحث أنطونيو غوتيريش "إسرائيل وفلسطين وجميع الأطراف الأخرى التي لها تأثير على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها وعاصمة كلتيهما القدس."

وجدد الأمين العام التأكيد على "التزامنا بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وبالعمل على بناء مستقبل يتحقق فيه السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء."

فعاليات عديدة في مقرات الأمم المتحدة

وبحسب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فستقام فعاليات إحياء ذكرى هذا الاحتفال في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ونيروبي وفيينا ومدن أخرى في جميع أنحاء العالم.

وستعقد اللجنة جلسة خاصة في 28 تشرين الثاني / نوفمبر احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قاعة مجلس الوصاية من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

ومن بين المتحدثين في الاجتماع نيانغ شيخ رئيس اللجنة، وماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا رئيسة الجمعية العامة، وما تشاو رئيس مجلس الأمن، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وآخرون.

وأشارت اللجنة إلى أن السيد مارك لامونت هيل، الصحفي والناشط الاجتماعي الأميركي سيتحدث هذا العام كممثل للمجتمع المدني في نهاية الاجتماع الخاص.

كذلك، ستقوم اللجنة، بالتعاون مع بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بتنظيم معرض ثقافي بعنوان "الحقوق غير المحققة والوعود غير المحققة: 70 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونكبة الشعب الفلسطيني."