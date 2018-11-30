لولوة المطلق وهدى صنقور.. قصتا نجاح للمرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال

الدكتورة لولوة المطلق والمهندسة هدى حميد صنقور سيدتا أعمال من البحرين التقتهما أخبار الأمم المتحدة على هامش المؤتمر وتحدثتا عن ضرورة دعم المرأة العربية باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية.

الدكتورة لولوة المطلق، والتي تشغل منصب رئيسة ومؤسسة منظمة Golden Trust للتدريب والاستشارات، وهي مؤسسة معنية بتدريب الأفراد في مختلف المجالات الإدارية والقيادية وكذلك المجال المصرفي والمالي، قالت إن حضورها لمثل هذه المؤتمرات يثري معلوماتها عن آخر المستجدات في مجال ريادة الأعمال وما يحدث في مجال المصارف وبالتالي يمكنها من مواءمة البرامج التدريبية والاستشارية وكذلك التوجه التجاري بما يخدم المجتمع والموارد البشرية المستقبلية.

وأشارت الدكتورة لولوة وهي موظفة بنك سابقة ورائدة أعمال مهتمة بتمكين المرأة وتطويرها إلى أن أحد الأهداف من مشاركتها في المؤتمر هو البحث عن سبل التعاون بين المؤسسات الخاصة، مثل المؤسسة التي تديرها، والأمم المتحدة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

أما هدى حميد صنقور وهي مهندسة وسيدة أعمال فقالت إن المرأة بحاجة إلى دعم القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى وجود قوانين "مساندة جدا" لمسألة تمكين المرأة في مملكة البحرين. وأضافت:

"نحن نساء البحرين نحظى بالكثير من الدعم من قبل جلالة الملك والحكومة الرشيدة ومن قبل المجلس الأعلى للمرأة، كما أن هناك الكثير من التعاون مع اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) التي تدعم الشباب والمرأة لعلمهم وعلم الجميع بأهمية هذا القطاع المهم... لأن وجود المرأة ودعمها هو دعم للاقتصاد عموما وللبلاد."

وأشارت السيدة هدى إلى التحديات التي تمر بها البحرين ومنطقة الخليج، وشددت على أهمية دور المرأة والشباب من أجل النهوض بالاقتصاد ومواجهة تلك التحديات "التي نواجهها جميعا."