الأمين العام يدين الهجمات المتكررة في شمال نيجيريا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات المتكررة من الإرهابيين والجماعات المتطرفة الأخرى في شمال نيجيريا، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين وقوات الأمن، بالإضافة إلى عرقلة الحياة الطبيعية في المنطقة.