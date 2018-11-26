الأمين العام يدين الهجمات المتكررة في شمال نيجيريا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات المتكررة من الإرهابيين والجماعات المتطرفة الأخرى في شمال نيجيريا، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين وقوات الأمن، بالإضافة إلى عرقلة الحياة الطبيعية في المنطقة.
وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه إلى حكومة نيجيريا وأسر من فقدوا أرواحهم. وشدد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة منتهكي القانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وأكد البيان تضامن الأمم المتحدة مع حكومة نيجيريا في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.