 

الأمين العام يتابع ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في حلب

UN Photo/Loey Felipe
االأمين العام أنطونيو غوتيريش- الأربعاء17 أكتوبر 2018.
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
السلم والأمن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع عن كثب تقارير ادعاء استخدام  أسلحة كيميائية ضد المدنيين في حلب في سوريا.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال المتحدث "إن أي تأكيد لاستخدام مثل هذه الأسلحة من قبل أي جانب في الصراع، تحت أي ظروف هو أمر مقيت وانتهاك واضح للقانون الدولي." 

 