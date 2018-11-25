الأمين العام يتابع ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في حلب

وفي تغريدة على موقع تويتر قال المتحدث "إن أي تأكيد لاستخدام مثل هذه الأسلحة من قبل أي جانب في الصراع، تحت أي ظروف هو أمر مقيت وانتهاك واضح للقانون الدولي."

.@antonioguterres is following very closely the reports of alleged use of chemical weapons against civilians in Aleppo. Any confirmed use of such weapons, by any party to the conflict and under any circumstances, is abhorrent and a clear violation of international law. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) November 25, 2018