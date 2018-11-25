الأمم المتحدة تدعو إلى بذل الجهود لحماية السوريات من العنف

وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، شدد بانوس مومسيس منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية على ضرورة بذل مزيد من الجهد للتصدي لثقافة الصمت والخوف المحيطة بالعنف الجنسي والعائلي.

وأشار لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية إلى أن الفتيت المراهقات ما زلن يتحملن وطأة الأزمة ويواجهن مخاطر كبيرة تتمثل في الاستغلال والاختطاف والزواج القسري والمبكر.

مزيد من التفاصيل في بيان مشترك صادر عن مومسيس وشبانة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.