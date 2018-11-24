أعضاء مجلس الأمن يدينون هجومين إرهابيين في باكستان

وفي بيان صحفي أدان الأعضاء أيضا الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في نفس اليوم في سوق بمقاطعة خيبر باختونخوا، وأسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للاستجابة العاجلة من السلطات الباكستانية، وأبدوا تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومة باكستان وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على مبدأ حرمة المباني القنصلية والدبلوماسية، والالتزام الذي يقع على الحكومات المضيفة والذي يحتم عليها اتخاذ الخطوات الملائمة لحماية تلك المنشآت.

وأكد الأعضاء أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشددوا على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال المستنكرة إلى العدالة.

وحثوا كل الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة باكستان والسلطات المعنية بهذا الشأن، بموجب التزامات الدول بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أن أي أعمال إرهابية، تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكانها وتوقيتها وهوية مرتكبيها.