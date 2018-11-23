الأمين العام يدين هجومين في شمال وجنوب باكستان

وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب عن تعاطفه العميق مع حكومة وشعب باكستان.

وأبدى الأمين العام الأمل في أن يقدم المسؤولون عن الهجمات إلى العدالة بشكل عاجل.

وأفادت الأنباء بأن تفجيرا انتحاريا قد أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل في شمال باكستان، بعد ساعات من مهاجمة مسلحين لقنصلية الصين في مدينة كراتشي في الجنوب، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.