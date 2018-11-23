غريفيثس يبحث في اليمن قيام الأمم المتحدة بدور رئيسي في ميناء الحديدة

وقال غريفيثس إن تركيز العالم ينصب على الحديدة، وإن قادة كل الدول دعوا الجميع إلى استتباب السلام في المحافظة.

وقد التقى غريفيثس في صنعاء، أمس الخميس، قيادة جماعة أنصار الله. وتطرق اللقاء إلى كيفية مساهمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة.

وقال "أنا هنا لأقول لكم اليوم إننا اتفقنا على ضرورة أن تسعى الأمم المتحدة بشكل فعال وعاجل إلى إجراء مفاوضات مفصلة حول دورها الرئيسي في ميناء الحديدة وما أوسع من ذلك."

وأضاف أن مثل هذا الدور سيحافظ على الإمدادات الإنسانية الأساسية التي تبدأ في الحديدة وتخدم سكان اليمن. وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في الجهود الدولية لتعزيز قدرة وفعالية عمل الميناء.

ورحب غريفيثس بالدعوات الأخيرة بوقف القتال في الحديدة، وقال إن ذلك سيكون خطوة أساسية لحماية المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف.

وأشار إلى عزمه وأمله للجمع بين الأطراف في السويد في القريب العاجل لإجراء مشاورات سياسية.

ورافق المبعوث الدولي في زيارته للحديدة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ستيفن أندرسون لتحديد كيفية تنفيذ التعهد الدولي بحماية سكان الحديدة والحفاظ على السلام في المحافظة.