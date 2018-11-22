خبيرة دولية تزور الكويت للاطلاع على أوضاع حقوق ذوي الإعاقة

ستطلع ديفانداس أديفغيلار خلال الزيارة على الخطوات التي اتخذتها الكويت لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وخاصة في مجالي الحماية الاجتماعية والأهلية والقانونية، مع التركيز على خطة التنمية الوطنية الكويتية لعام 2035 التي تنص على إدماج ذوي الإعاقة.

وتقدم المقررة الخاصة تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان وتقدم المشورة بشأن كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنحاء العالم، بما في ذلك دعم الحكومات في تحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات والفجوات في مجال الحماية.

وأعربت المقررة الخاصة عن الأمل في أن تتواصل خلال الزيارة، التي تأتي بدعوة من الكويت، مع صانعي السياسات والسلطات الحكومية وذوي الإعاقة والمجتمع المدني من أجل تكوين فهم أفضل لقضايا الإدماج في التعليم والوصول إلى العدالة والشمول الاجتماعي ومشاركة ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار.

وستعقد المقررة الخاصة مؤتمرا صحفيا بمكتب الأمم المتحدة في الكويت في الخامس من ديسمبر.