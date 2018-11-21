بعمر 14 عامًا.. الممثلة البريطانية “ميلي بوبي براون” تصبح أصغر سفيرة لليونيسف

وجاء تعيين براون سفيرة للنوايا الحسنة – في إطار احتفالات اليوم العالمي للطفل في مقر الأمم المتحدة ومبنى إمباير ستيت في نيويورك - ليجعلها أصغر سفير للنوايا الحسنة في تاريخ المنظمة.

وفي حديثها للصحفيين، قالت براون:

"سوف أتحدث باسم ملايين الأطفال والشباب الذين تم إسكات أصواتهم لفترة طويلة جدا. سأسلط الضوء على القضايا التي عانى منها الأطفال والشباب الذين تعرضوا للخطر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تمثيلهم في الأماكن التي ليس لديهم فيها حضور بعد ".

واستطردت قائلة "والأهم من ذلك كله، سأحرص على أن يتعرف الأطفال والشباب على حقوقهم، وسأبذل قصارى جهدي لتمكينهم من إحداث التغيير الذي ينشدونه في العالم".

واقتبست براون، مقولة قدوتها النجمة السينمائية الراحلة أودري هيبورن التي كانت سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف "عندما تكبر، ستكتشف أن لديك يدين، واحدة لمساعدة الآخرين، وواحدة لمساعدة نفسك".

وقالت: "إنني أتطلع إلى السفر لرؤية عمل اليونيسف المذهل وللقاء أكبر عدد ممكن من الأطفال. أريد أن ألهم معجبيني وأن آخذهم معي في هذه الرحلة، لنتعلم ولنرفع أصواتنا معا. ابتداءً من اليوم، دعونا كأطفال نذكر أنفسنا بجميع الحقوق. وأن نطالب بتلك الحقوق، ليس لأنفسنا فقط، ولكن لكل طفل هنا ".

وأضافت سفيرة النوايا الحسنة المعينه حديثًا: "في يوم الطفل العالمي، أرجو أن تنضموا إليّ، والى آلاف الأطفال حول العالم، وأن تتخذوا إجراءات للأطفال اليوم".

بدورها بصفتها سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة، ستستخدم النجمة البريطانية بطلة مسلسل " الأشياء الأغرب" شعبيتها في العالم للمساعدة بزيادة الوعي بخصوص حقوق الأطفال والقضايا التي تؤثر على الشباب، مثل حرمان التعليم، والأماكن الآمنة للعب والتعلم، وتأثير العنف، إضافة الى التنمر والفقر.

الممثلة الصغيرة عمرا تنضم إلى قائمة سفراء اليونيسف للنوايا الحسنة التي تشمل كلا من: موزون المليحان، وديفيد بيكهام، وأورلاندو بلوم ، وجاكي شان ، وبريانكا تشوبرا ، وداني جلوفر، وريكي مارتن، وليو ميسي، وليام نيسون، شاكيرا وليلي سينغ وآخرين.