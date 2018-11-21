الأمم المتحدة تدعو إلى تفادي تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا بأي ثمن

وجاء في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمم المتحدة أن هناك تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في عدة مناطق بين القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أسفرت عن العديد من الضحايا المدنيين، فضلا عن حدوث نزوح مؤقت.

وذكرت التقارير أن هناك أعمالا قتالية في ريف جنوب حلب، وقصفا في شمال حلب وشرق وجنوب إدلب، وكذلك في شمال محافظة حماة.

ودعت الأمم المتحدة إلى تفادي تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا بأي ثمن حيث سيتعرض للخطر حوالي ثلاثة ملايين شخص من النساء والأطفال والرجال في إدلب والمناطق المجاورة. وقالت إن تلك الأعمال ستؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع من قبل.

وتواصل الأمم المتحدة حث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

