رئيسة الجمعية العامة: اتفاق الهجرة يضمن حقوق المهاجرين ومعاملتهم الكريمة

وقالت ماريا فرناندا اسبينوزا التي تحدثت اليوم إلى الصحفيين في نيويورك إن هذا الميثاق سيساعد العالم على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة. وذكَّرت رئيسة الجمعية العامة بأن "أن تاريخ الإنسانية هو تاريخ حركة البشر، وأن الهجرة تؤثر علينا جميعا".

وقالت إسبينوزا إنها تتفهم قرار بعض الدول بشأن عدم الاستعداد للالتزام باتفاق الهجرة المقرر اعتماده في مؤتمر مراكش الشهر المقبل، وذلك لاحتياج بعض الدول لإجراء مزيد من المناقشات حوله على المستوى المحلي. وأضافت ماريا فرناندا إسبينوزا أن الاتفاق يسمح بمرونة كبيرة للدول لإدماج بعض بنوده في أطر العمل القانونية.

UN Photo/Manuel Elias السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تتحدث للصحفيين اليوم 21 أغسطس 2018.

وأشارت رئيسة الجمعية العامة إلى لقائها قداسة البابا فرانسيس الذي ناقشت معه مسألة الهجرة واللاجئين؛ وقالت إن "البابا فرانسيس مثل دائما صوتا حازما في الدفاع عن حقوق المهاجرين، بالإضافة إلى صوته في قضايا البيئة وتغير المناخ." كما أشارت الى مخاطبتها الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء زيارتها لفرنسا، بالإضافة إلى 60 من رؤساء الدول والحكومات الآخرين بشأن العمل متعدد الأطراف وعمل الأمم المتحدة وعن الهجرة أيضا.

وأضافت رئيسة الجمعية العامة "إننا نعيش في أوقات مليئة بالتحديات، ولن نتمكن من إيجاد حلول للمشاكل المشتركة إلا في إطار جهد متعدد الأطراف".

كذلك قالت السيدة اسبينوزا: "في زيارتي إلى هناك، تحدثت مع الطلاب في جامعة العلوم بو حول قضايا الشباب والسلام والأمن، وكان محفزا لي أن أرى كيف أن الشباب منخرطون في مناقشة هذه القضايا، ويتوقون للمشاركة في عملية صنع القرار".

كما أطلعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الصحفيين أيضا على مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي في جنيف، والذي ضم 3 آلاف من قادة الأعمال و 50 من رؤساء ووزراء الدول والحكومات، حيث تمت مناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وفتح الفرص للشباب، والحاجة إلى خلق 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة.