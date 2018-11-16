منظمة الصحة العالمية: مسلحون هاجموا مستشفى في بنغازي وضربوا العاملين وسرقوا المعدات

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن الحادث أدى إلى تعليق جميع العمليات في المستشفى الوحيد المتخصص في المسالك البولية في شرق وجنوب شرق ليبيا، وإن إغلاقه سيؤدي إلى تعريض حياة عدد كبير من السكان للخطر.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا. وقالت إن العاملين الصحيين يعملون في ظروف صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقات ومحاولات الاغتيال، بينما ينقذون أرواح الآلاف الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وذكّرت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف بأن الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى احترام حرمة الرعاية الصحية.

ويقع المستشفى الذي تدعمه المنظمة في مجمع طبي أكبر يستضيف مركزا للقلب، وآخر للأنف والأذن والحنجرة، ومركزا لحالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن المراكز الأخرى، بما في ذلك مركز حالات الطوارئ، لم تتأثر بتعليق العمل في المرفق.