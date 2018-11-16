أفغانستان.. دعم غذائي لـ 2.5 مليون أفغاني من برنامج الأغذية العالمي خلال الجفاف

وتشير النتائج الأولية للمسح إلى أن 3.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 20 مقاطعة تعتبر الأكثر تضررا من الجفاف، من إجمالي 34 مقاطعة في البلاد. وتعد مقاطعات بادغيس وغور وجوزجان وفارياب وهيرات تحديدا من المناطق التي تضررت بشكل خاص.

وقد وصل البرنامج بالفعل إلى 1.4 مليون شخص بمنتصف الشهر الجاري، حسبما قال الناطق باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل.

ورحب برنامج الأغذية العالمي بالمؤتمر الوزاري حول أفغانستان، الذي سينعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري، لإظهار تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الأفغاني والحكومة في جهود التنمية والإصلاح لتحقيق السلام والازدهار والأمن.

وأشار فيروسيل إلى أن التصدي لحالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان سيلعب دورا رئيسيا في هذه الجهود، لا سيما في ظل وجود جفاف شديد. وقال:

"هناك عدد متزايد من الناس في أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بسبب الجفاف الذي يصيب مناطق شاسعة من البلاد. خلال هذه الفترة الصعبة بشكل خاص، تحتاج الحكومة الأفغانية ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والشركاء، إلى دعم إضافي."